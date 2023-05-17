黨籍縣市首長部分，支持侯友宜者有10位，支持郭台銘僅1位，剩下2位支持黨中央決定人選。（李奇叡攝）

黨籍立法委員及立委提名人意見部分，支持侯友宜有22人、支持郭台銘有13人，支持黨中央決定人選則是22人。（李奇叡攝）

國民黨今提名新北市長侯友宜為總統參選人後，召開記者會公布3項參考數據，包含4月中做的內參民調、12家機構綜合民調，以及57位黨籍立委及立委提名人和13名黨籍縣市首長意見，侯友宜在各項民調及意見徵詢中全面勝出。國民黨文傳會主委林寬裕強調，這些參考指標在4月中就已和侯、郭兩人告知，絕對沒有所謂的黑箱、內定問題。

國民黨5月5日至5月13日的內參民調顯示，若侯、郭黨內互比，分別為40.77％以及31.77％，侯友宜大勝9個百分點；政黨對決部分，侯友宜以36.7％贏過賴清德的34.27％，領先2.43％，郭則是36.9％贏過賴清德的35.63％，領先1.27％，幅度比侯友宜更小。

至於藍綠白對決部分，侯友宜、柯文哲、賴清德分別為25.43％、25.27％、30.4％，侯落後賴4.97％；郭台銘、柯文哲、賴清德對決則分別為25.57％、23.97％、31.2％，郭落後賴5.63％，落後幅度更大。

另外，國民黨也將4月18日到5月14日的13家機構民調綜合評比，若侯、郭黨內互比，分別為40.5％以及31.66％，侯友宜贏8.84％；政黨對決部分，侯友宜以37％輸給賴清德的37.9％，輸0.9％，郭則是36.6％落後賴清德的38.5％，落後1.9％；在藍綠白對決部分，侯友宜輸賴清德7.25％，郭則輸賴9.8％。

綜合對比、互比的比分，侯友宜為51.15％、郭台銘為48.85％，侯友宜小勝2.3％。林寬裕說，不可否認確實非常的近，但在黨籍縣市首長部分，支持侯友宜者有10位，支持郭台銘僅1位，剩下2位支持黨中央決定人選；黨籍立法委員及立委提名人意見部分，支持侯友宜有22人、支持郭台銘有13人，支持黨中央決定人選則是22人。

林寬裕強調，以上民調數據的統計期間都是在郭台銘董事長於4月18日發表希望給他30天時間之宣言之後，而這三項標準在郭表明要參選後，就已經和侯、郭兩人充分溝通說明。最終這三項指標一致顯示，侯友宜最有可能在大選中擊敗對手。他說，這也是要跟大家特別澄清，絕對沒有所謂的黑箱、內定問題。