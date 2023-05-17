因應數位時代，新北市政府斥資6396萬元，打造新北行動支付APP（NewTaiPAY）服務，上路至今引起多數議員質疑，新北市議員顏蔚慈今質詢時稱，截至4月底，NewTaiPAY消費金額只有357萬餘元，使用人次僅有7萬人，花費那麼多預算卻沒有績效，質疑是否還要繼續實施。對此，研考會表示，今年將攜手更多在地店家推動。

顏蔚慈在議會詢問局處首長、副市長是否有下載NewTaiPAY，若有下載是否有使用，其中副市長朱惕之、新聞局長張愛晶等人都有下載APP，但因為公務蠻忙，沒有時間使用新北幣。

顏蔚慈說，市府斥資千萬公務預算，但市政宣導卻做得非常不好，根據統計資料，NewTaiPAY使用至今年4月底消費金額只有357萬餘元，使用人次僅有7萬人，研考會今年是否有目標，若沒有績效，是否還要繼續實施。

對此，研考會表示，去年是試辦階段，去年目標要與5000家業者合作，但去年底已超過1萬多家業者合作。不過，顏蔚慈質疑，5000多家都是連鎖超商業者，未來是否會跟其他局處合作推動，研考會回，希望今年攜手更多在地店家。

經發局表示，市府在商圈、市場都有導入NewTaiPAY服務，後續將跟研考討論，繼續推動。