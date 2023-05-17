2023年台南市國產精品咖啡評鑑成績日前揭曉，參加評鑑的23支咖啡生豆全部都已經達到80分以上的精品級水準，台南市長黃偉哲市長17日赴東山農會頒獎，並恭賀得獎莊園主，黃偉哲笑說，先前日本知名藝術家奈良美智來台南開畫展，唯一有要求再來一杯就是東山咖啡，他會把東山咖啡寄到日本送給奈良美智品嚐。

2023年台南市國產精品咖啡評鑑成績日前揭曉，17日舉行頒獎。(台南市新聞及國際關係處提供)

台南市府表示，台南市主要咖啡產區在東山區，咖啡栽植面積約54公頃，產量約59公噸左右，因優質的氣候條件，加上農民用心栽培，生產的咖啡品質優良、香氣濃郁，已經與世界咖啡水準接軌。

黃偉哲說，今年東山咖啡的評鑑平均成績比去年還高，足見東山咖啡的品質越來越好，成為國人皆知的品牌，對東山咖啡香氣與風味尾韻讚不絕口，也向咖啡愛好者呼籲，台南市生產的莊園咖啡，在風味、餘韻、平衡性、乾淨度、甜度等等咖啡評鑑的指標都已達到世界級的水準。

黃偉哲說，他要先拋磚引玉，採購今年的得獎咖啡，並寄到日本給知名藝術家奈良美智，明年他也會將東山咖啡帶到東京食品展的國際舞台上，打造東山咖啡成為國際品牌、發光發熱。

台南市農業局李建裕局長表示，台南市自2013年起參加國際級評鑑，協助薦送的生豆累計至2022年已有27支獲得國際級認證。今年農會、農民，甚至參與評鑑的專家都表示，今年獲獎前10名的品質相當高，希望都能送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），農業局將與美國咖啡品質協會聯繫，協助再創佳績。

台南市東山區農會余淑琴總幹事也表示，東山咖啡經過多年的努力，今年參加評鑑的莊園咖啡品質都相當優良，參加評鑑的23支咖啡生豆全部都已經達到80分以上的精品級水準，不僅平均分數比往年提升約2分，前幾名的生豆都高達85分以上。