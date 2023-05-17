座落在鳳山區文龍東路，門店風格充滿復古歐洲氛圍，還有恆溫的巧克力熟成室，「E'Z Chocolat」旗艦店是高雄少見的精品巧克力專賣店。創辦人黃先生以高品質食材和高標準的待客之道款待消費者，創業之初幾經波折，在高市府青年局協助下獲青創貸款利息補助，才得以讓E'Z Chocolat在高雄站穩腳跟。520甜蜜的日子即將到來，歡迎大家一起來高雄尋找甜蜜的愛情地標，到E'Z Chocolat體驗巧克力為愛情帶來的魔力。

「E'Z Chocolat」吧檯開放透明、燈光明亮，一進門可見玻璃櫥窗內各種展示商品，以及撲鼻而來的巧克力、咖啡香氣。(翻攝自E'Z Chocolat臉書粉專)

創辦人黃先生表示品牌成立之初，「在高雄在地打造高品質與手工巧克力專賣店」的理念不受親友支持，他們認為高雄的消費力與文化上接受度都不足，但他從事烘焙業超過20年，明白巧克力的美味和養身功效，只是台灣以前經常添加棕櫚油等植物油來降低製作成本，民眾因而無法體會天然可可脂的美好，黃先生與妻子為了推廣這迷人的食材，決定創立新品牌。

「E'Z Chocolat」店內裝潢充滿復古歐式氛圍。(翻攝E'Z Chocolat臉書)

堅持採用符合比利時嚴謹法規的純正調溫巧克力，並添加純可可脂，製作出即使天天吃也不會造成負擔的巧克力。品牌以穩定的高品質商品、正視消費者的反饋，創造驚人的口碑和回流客，不僅在高雄站穩腳跟，近來透過高市府青年局協助，獲得「經濟部青年創業及啟動金貸款」5年利息補貼的奧援，迎接鳳山旗艦店的到來。

「E'Z Chocolat」的藏心巧克力禮盒適合520送禮傳情。(翻攝E'Z Chocolat臉書粉專)

推開E'Z Chocolat鳳山旗艦店大門，映入眼簾的就是精緻復古的歐式裝潢，空氣中瀰漫著濃郁的巧克力、咖啡香氣，彷彿來到法國巴黎的點心店；更貼心的是，店家會不定期招待熱飲及點心，讓消費者可以在浪漫氛圍下優雅地品嚐美味甜點。儘管E'Z Chocolat早已跳脫了巧克力只有在特殊日子與節慶才會想起的框架，但520即將到來，黃先生表示，「愛情和巧克力是一種美好連結，歡迎戀人們到E'Z Chocolat熟成愛情，為這個日子留下美好的回憶。」

「E'Z Chocolat」的生巧克力禮盒用料實在，經典風味伴隨奶香，滑順綿密的口感，是門店最受歡迎的熱門品項。(翻攝E'Z Chocolat臉書粉專)

青年局局長張以理表示，本局做為年輕人強力後盾，為了讓高雄市青年朋友在創業路上扎穩腳步，目前已推出各項青年創業補助、參展補助、貸款以及利息補貼等青創資源；青年局亦持續開辦各類型創業輔導活動暨補助工具，歡迎有志加入青創行列的高雄青年搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握第一手消息。