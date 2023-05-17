證交所表示，3、4月證交所已前往新加坡及日本會見當地重要機構投資人，為國際盃打開序幕。此次攜手券商舉辦引資活動，將邀請來自紡織纖維、電機機械、電腦及週邊設備、半導體、光電及生技醫療等13家上市櫃共同參與，以團體戰的方式，向國際投資者展現台灣上市櫃公司的成長潛能。

證交所將於5月22日及23日於日本舉辦「台灣資本市場最新發展及業務展望」專題演講，聚焦於台灣資本市場概況以及證交所「ESG生態系」、「創新板」與「形塑特色產業聚落」等三大面向。5月23日及24日分別在馬來西亞及新加坡，舉辦「台灣資本市場的ESG進程及展望」專題演講，就「近期上市公司ESG亮點」、「永續發展行動方案」以及「證交所ESG生態系」等三大主題進行演說。

證交所指出，台灣擁有上中下游完整的產業供應鏈，對於客戶的各種需求，能夠快速反映，提供即時的客製化零組件，讓台灣產品在質與量都極具競爭力，正是吸引外資來台投資的重要利基。透過與券商合辦活動，放大科技產業聚光燈效應，讓國際機構投資人對於台灣豐富產業的多元性，有更深一層的了解。