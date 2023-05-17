國民黨今( 17 )日正式宣布，徵召新北市長侯友宜參選 2024 總統，民眾黨也在今日通過提名黨主席柯文哲參選2024，藍綠白三腳督態勢已形成。前立委郭正亮指出，國民黨若想勝選，就要整合柯文哲背後的勢力，那必須要有國民黨立委參選人徐巧芯、羅智強及前台南市議員謝龍介等人組成「年輕的戰隊」，不然民眾黨看到還是「老國民黨」那些人，嚇都嚇死了。

郭正亮今在《大新聞大爆卦》節目中指出，侯友宜獲得提名參選總統後，需要在未來一個月內，將民調支持度提升到 30%，在10月登記之前，支持度要衝到35%，才會讓人感覺有棄保的必要，認為侯有機會勝選。

郭正亮直言，柯文哲有很多票是國民黨拿不到的，因為民眾黨很多支持者是 40 歲以下的年輕人，不喜歡民進黨、對國民黨長期失望，所以這裡需要有一個「特殊的安排」才能合作。

郭正亮舉例，國民黨將參選區域立委的徐巧芯、羅智強等人，以及表態爭取不分區立委的謝龍介，「這種人一定要把他們組成戰隊，要讓國民黨有一種比較年輕、新生代未來有潛力發展的空間讓大家看到，有別於老國民黨」。

郭正亮直言，國民黨的票就是不夠，最終還是要去整合鴻海創辦人郭台銘和柯文哲背後代表的力量，若想團結柯文哲，國民黨裡面一定要有年輕的戰隊，讓人感覺這個黨終於有要改變的樣子，不然永遠都是那群人，「民眾黨嚇都嚇死了」，當然靠不過來，藍營要有改頭換面的過程，不然很難號召。

郭正亮也坦言，若沒有做到，很難讓民眾黨的人願意與藍營合作，除了聯合政府以外沒有別的辦法，那國民黨也要改口，不只是追求政黨輪替，而是要像侯友宜訴求的「團結台灣」。