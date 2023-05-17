國民黨主席朱立倫今（17)日正式宣布，徵召新北市長侯友宜角逐2024總統大選。而資深媒體人單厚之昨（16）日也在網路節目分析，郭台銘想學韓國瑜模式，但就是搞不起來，「韓國瑜的衣服就不是郭能穿的」；而且他也猜測，國民黨應是發現，郭的支持率到一定的程度，民調就衝不上去。

單厚之在節目《新聞不芹菜》指出，郭台銘本來人氣就沒有韓國瑜好，要空軍打起來才有陸軍，結果搞不清楚跟人家玩陸軍，被人當冤大頭。單強調，玩陸軍不只人要來，造勢的場合要藉由人去口耳相傳，所以要有梗、要有議題，當年韓流起來時，韓粉回去的時候還在唱夜襲，但自己這次在郭台銘的4場造勢都沒看到這種情況。

對於國民黨此次徵召納入郭台銘，單厚之坦言，有產生鯰魚效應；對於外傳國民黨一開始「就是侯友宜，沒有郭台銘」，他認為這樣的講法不盡公平，因侯友宜表現的已經「相當退讓」了。他分析，郭台銘第一個問題先是戰略變來變去，或許是跟他身邊的人變來變去有關係，尤其是郭一開始講說，「台灣需要很棒的CEO，你給我30天，我給你台灣願景」，結果後面變成台灣阿銘，人設跑了多少？

單厚之還提到，郭台銘這次一直在走韓國瑜的模式，但5年前的韓國瑜是已經在網路上形成一股旋風，剛開始打高雄選戰的時候都說韓是在蹭柯文哲，然而隨著三山造勢人氣飆升，那時候白派幫韓國瑜動員，結果遊覽車還進不來，人都擠在外面；反觀郭台銘這次的第二個問題，在高雄也找白派，但又跟前高雄縣長楊秋興有交集，完全沒搞清楚兩者之間有嫌隙。