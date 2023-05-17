國民黨徵召新北市長侯友宜選總統，擬投入宜蘭縣區域立委選戰的國民黨縣議員黃琤婷表示，民進黨中央執政7年治國無方，政黨輪替聲浪大，徵召侯友宜是國民黨團結的開始，她將與侯友宜並肩作戰衝刺明年總統、立委大選，懇請縣民一起當「婷友宜」連線的後盾，讓縣長縣政推動順利，國會也有新的監督力量。

黃琤婷表示，民進黨在中央、國會完全執政已7年多，縣民對總統與立委換黨執政的聲浪不小，但要達成目標，在野勢力唯有整合一途；國民黨總統徵召人選底定後，下一步就是要先凝聚黨內各方力量，團結一切爭取總統勝選，她會扮演先鋒部隊，在宜蘭縣協助侯友宜布局選戰腳步。

黃琤婷說，縣府團隊有不少人才是新北市政府出身，相信侯友宜當選總統後的治國藍圖對宜蘭未來一定有清晰規畫，林姿妙縣長的縣政推動後援也勢將更有力；她和侯友宜都來自庶民家庭，對於侯友宜多次親自參加宜蘭縣政活動備感同心，所以她將組成「婷友宜」連線輔選組織，用親和力和接地氣爭取支持。