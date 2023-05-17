成人片導演圤智雨執導《華根初上》後，不僅捧紅網紅鄭佳華，連帶自身名氣也扶搖直上，平時常在社群網站分享小模、網紅八卦的他，日前突然以「AV圈要小心」為題發文，接著更撂下狠話：「只是為了賺錢而隱匿，這種人出去被車撞死也是剛好」，不難看出事態的嚴重性。

圤智雨指出台灣AV界向來注重「安全及健康」，對於要求健康報告更是嚴格執行，不過近來和AV女優聚餐，意外得知驚人的八卦，就是與片商沒有簽訂長期合約的男女優，都有偽造醫院體檢報告的紀錄，也就是把不合格捏造成合格，此番意謂著「AV圈有傳染性病的潛在危機」，讓他忍不住怒斥：「如果只是為了賺錢而隱匿，那我真的覺得，這種人出去被車撞死也是剛好」。

圤智雨先前曾透露「不想再導了，寧可違約賠給片商10萬元」，原因在於近半個月時間沒有性慾，卻都得一直剪特寫畫面，剪到最後一部還吐了，過程可以說是苦不堪言，甚至揚言願意直接賠錢給片商，此外，他更吐露放棄製作AV作品的決心，除了太過於噁心之外，另一點就是不想一直跟AV畫上等號，雖然很難擺脫既定的標籤，但還是會盡量做做看。