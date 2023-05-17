國民黨徵召侯友宜 吳秀華：全黨團結支持 16:092023/05/17 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨徵召新北市長侯友宜成為2024總統參選人，國民黨台東縣黨部主委吳秀華（中）今天表示，全黨團結力挺。（摘自吳秀華臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會今日下午宣布徵召新北市長侯友宜成為2024總統參選人，國民黨台東縣黨部主委、台東縣議長吳秀華說，力求全黨團結，一定全力支持。 吳秀華說，台東黨部這邊都會遵照中央決策，無論提名的是哪位候選人，台東同仁一定毫無懸念、全黨力挺，她會積極團結黨內同仁，一同支持侯友宜。 此外，至於下屆區域立委選舉，民進黨台東已完成布局，國民黨尚未敲定人選，吳秀華今天表示，目前與中央積極討論中，5月底推出最適合人選。 侯友宜獲徵召參選總統 力拚下架民進黨 #吳秀華 #國民黨 #台東 #侯友宜 #全黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。