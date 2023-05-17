國民黨中常會今日下午宣布徵召新北市長侯友宜成為2024總統參選人，國民黨台東縣黨部主委、台東縣議長吳秀華說，力求全黨團結，一定全力支持。

吳秀華說，台東黨部這邊都會遵照中央決策，無論提名的是哪位候選人，台東同仁一定毫無懸念、全黨力挺，她會積極團結黨內同仁，一同支持侯友宜。

此外，至於下屆區域立委選舉，民進黨台東已完成布局，國民黨尚未敲定人選，吳秀華今天表示，目前與中央積極討論中，5月底推出最適合人選。