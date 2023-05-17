勵志夢想學院的學生感謝法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥與勵志夢想學院幹部合影（陳志賢攝）

為了讓觸法少年能獲得一技之長，實現夢想、翻轉生命的機會，法務部矯正署勵志中學在社會善心企業團體的支持下，成立少年矯正學校首創的「勵志夢想學院」，藉由「學用合一」與外界職場無縫接軌，也是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，目前已培育出20位具有勞動部證照的製茶師及台灣史上最年輕的托育人員。

法務部長蔡清祥利用在17日與司法記者茶敘座談機會，邀請勵志中學校長林家如及學院相關幹部介紹勵志夢想學院，亟盼喚起社會大眾認同，共同支持矯正教育永續發展。

蔡清祥表示，學生的教育、學習不能等，藉由在校園中以漸進方式規劃如同一般技職學校的實習工場，讓學生提早體驗進入社會可能會面臨的真實情況，對矯正少年未來就學、就業必能有所幫助。

勵志中學校長林家如分享學生與家長的生命故事，其中有學生家長勇敢揭露他是女兒的「學長」，曾待過少年矯正學校的他，以更生人身份，分享他的心路歷程，感謝校方為孩子未來設想舖路，如此積極作為是他前所未見的，他說，如果以前有類似這樣的夢想學院也許他就不會去到成人監，生命歷程或許會完全不一樣。

另位學生則分享他入校之前與弟兄義氣相挺擁槍自重，不捨母親下跪對警調苦苦哀求，仍被求處刑罰，感於進入矯正學校後，昔日義氣相挺的弟兄漠不關心，只有媽媽始終不離不棄，他終於覺悟，領悟到及時行孝才能報答母親的恩情。

蔡清祥表示，相信勵志夢想學院能完成孩子的夢想及家長的期盼，期望社會大眾持續給予孩子認同及鼓勵，經由善的循環，給予感化教育少年充足養份，期許所有受感化教育的孩子能經由矯正教育的洗禮逐漸成長、茁壯。