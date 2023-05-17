由竹林中學、中和國中、興南國小、復興國小、景新國小、中和國小及華夏科大組成的「南勢角學園」，睽違兩年後，5月17日再度於竹林中學活動中心盛大舉辦社團聯展，結合各校學生社團共同演出，展現年輕學子無限青春活力，難得機會互相觀摩、交流，各校同學直呼「太精采了」。

新北市議員邱烽堯、駐區督學蘇庭暄都蒞臨現場勉勵、指導，學園各校校長、家長會長也都到現場鼓勵同學。(戴志揚翻攝)

繼去年底的音樂饗宴，南勢角學園再度舉辦大型學生社團聯展，數百人共襄盛舉，場面浩大，各校同學們都相當興奮，費盡心思自主練習準備，只為能完美呈現，要讓大家眼睛為之一亮。

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)

新北市議員邱烽堯、駐區督學蘇庭暄都蒞臨現場勉勵、指導，學園各校校長、家長會長也都到現場鼓勵同學。主辦單位竹林中學校長盧志雄表示，舉辦這項活動最主要的目的，除了提供舞台讓學生展現才華、發揮潛能外，更希望學園各校學生能擴展視野，互相學習，共同成長；另外，南勢角音樂會及社團聯展都獲得新北創新教育加速器的經費挹注，在整合縱向、橫向各方面教育資源上極具意義。

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)

今年各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等等，參與的同學們都相當開心，能在同一個舞台見識到各校社團帶來的精彩演出，也看到每個人的投入和專業的表現，不只透過表演獲得自我肯定，也從其他人身上獲得努力和成功的啟發。

各校節目包括管絃樂、扇舞、熱舞、古箏、曲棍球表演賽、跆拳道武術等，展現年輕學子無限青春活力。(戴志揚翻攝)