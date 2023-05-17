新北市長侯友宜獲國民黨徵召選2024總統，母校嘉義高中嘉義市校友會理事長王崇旭表示，站在鄉親和校友的立場，一定誠心祝福有能力的大學長，希望他能為國家做愈來愈多的事，但為顧及、尊重校友們各自的政治取向，校友會絕不會動員校友要有一致性的表態，對侯友宜選總統，就是祝福，也期待他選舉順順利利。