國民黨今拍板由新北市長侯友宜代表參選2024總統，國民黨智庫執行長柯志恩今（17）日直說，黨主席朱立倫展現無私無我，即使各界對他萬箭穿心、各種批評，但他仍扛起責任。柯也喊話，「非誰不投」絕對無法團結，更無助於下架民進黨。

柯志恩今在臉書提到，經過這段時間的風風雨雨，黨內總統參選人終於塵埃落定，在外界看來這只是一個結果，但過程中卻是經過許多人的努力、奔波與成全才得以撥雲見日，現在唯一的目標就是團結一心贏得2024選戰。

柯志恩也說，感謝郭台銘董事長的大氣與成全，讓所有人可以向台灣更好的未來一起努力。郭董對中華民國的犧牲與奉獻國人有目共睹，一生心繫國家社會。她更不會忘記2020年選板橋立委時，郭董私下號召朋友對她情義相挺，這份情誼仍感念在心。

柯志恩也強調，韓市長雖然近年忙於公益，但他仍心繫高雄、台灣和國民黨的未來，很感謝韓市長在我資源有限的情況下，多次為我站台輔選，九合一大選時，全台各地都看得到他的身影，只要有他在地方大家都非常放心。相信2024他也不會缺席，一定是扮演最好的啦啦隊總舵手，為黨內的候選人全力輔選。

柯志恩表示，恭喜侯市長獲得黨內徵召，相信這樣的結果絕對是最好的選擇。侯市長對新北市的付出與打拚，市民肯定非常有感。她也特別感謝侯市長在她人生中非常重要的兩次選舉未曾缺席，不論是競選板橋立委或高雄市長，他總是排除萬難、挪出時間到場輔選。

柯志恩也直言，自己要幫朱立倫主席說句公道話，自從接任主席以來，展現無私無我，不論大大小小的選戰，他總是為黨內四處奔走、全力輔選，即使各界對他萬箭穿心、各種批評，但他仍扛起責任、沈穩自己的腳步，最後為黨打出漂亮的戰役。

面對部分挺郭派揚言不投侯，柯志恩認為，或許每個人都有自己喜歡和支持的對象，但「非誰不投」絕對無法團結，更無助於下架民進黨。「為了我們的孩子、家人的未來，唯有大家團結在一起才能創造和平安定、安居樂業的生活，2024年的1月13日全力政黨輪替！」