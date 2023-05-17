國民黨主席朱立倫17日於黨中央中常會中，正式宣布徵召新北市長侯友宜，參選2024總統大選。對此國民黨籍台北市議會議長戴錫欽表示，趕快底定徵召的總統候選人是好事，因為接下來就是黨內團結的開始。

戴錫欽表示，如果大家都希望能在2024選戰中團結非綠力量，並且促成再度政黨輪替、謀求兩岸和平、讓台灣避免戰亂的話，基本上團結就不應該是個問題，「如果大家都是所謂的中華民國派的話，不管是之前挺郭挺侯，只要在理念共同的情況之下，既然黨中央已經做了決定，徵召侯友宜，那我覺得大家就應該團結。」

戴錫欽說，現階段的首要目標，就是先把國民黨內部各個力量團結起來，然後再來進一步尋求所謂非綠陣營進一步的合作跟整合，這樣才能在2024贏得大選，達成台灣人民對國民黨的期待。

戴錫欽強調，如果2024民進黨繼續執政，恐怕對於兩岸未來和平，以及對於台灣經濟持續發展，還有下一代能否避免兵凶戰危這樣的情境會相對憂心，所以在這樣一個大前提之下，大家如果要捍衛中華民國，如果要捍衛兩岸的和平，基本上對於國民黨現在確定徵召的候選人，大家就應該拋開一己之私，全力來支持，這個才是真愛台灣，才是真的捍衛中華民國。而花蓮縣議會議長張峻則認為，若能促成侯郭配，藍軍整合團結，「勝選機率高達9成！」