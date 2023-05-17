元太第1季合併營收為72.3億元，季增21％，歸屬於母公司之淨利為17.6億元，每股盈餘1.54元，淨利創下同期歷史新高，營收、營業利益、EPS則為12年來同期新高。公司表示，第1季延續2022年的營運成長動能，電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板，及物流等應用，均具有穩定市場需求，營業利益自2020年以來，持續穩健成長。

沃爾瑪ESL首批量產6000萬片，預計一年半年內建置完成，李政昊認為，沃爾瑪的採用會帶動其他零售業大量採用電子標籤，因應這個趨勢，元太持續擴增產線，新竹第4條、整個公司第6條產線，第2季要量產，第3季開始有貢獻，明年新竹新廠還會增加2條大寬幅產線。對於2024年，也看好ESL仍是主要成長動能，搭配彩色閱讀器、筆記本也有機會成長。

中華信評公布最新公布元太的評等報告，確認元太長期發行體信用評等為「twA-」、長期評等的評等展望為「穩定」，為台灣目前光電顯示器產業中，唯一獲得長期發行體信用評等為「twA-」的公司。

由於物聯網及零接觸商機崛起，加上能有效節省人力成本，零售業者已加速導入電子貨架標籤。中華信評評等報告指出，元太因其技術優勢，將持續在未來2至3年間隨電子紙應用的成長而受惠。此外，在節能及無光害的環保意識抬頭下，大幅提高電子紙應用機會，元太持續增加的商業應用營收，使公司的營收規模顯著提升，費用率亦有所降低，且獲利能力及財務能力表現穩健，在電子紙市場享有領先地位，長期成長前景樂觀。