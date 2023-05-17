傳奇投資人巴菲特的一舉一動向來受到華爾街關注。眾所皆知巴菲特偏好價值型投資，這需要找出具有強大基本面且被低估的股票。透過巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）的投資組合可以一窺股神最近入手哪些股票，而當其中一些股票也同時獲得摩根大通等華爾街頂級銀行的背書時，它便釋出更強烈的信號，即這些股票可能已經成熟到可以採摘。

●第一資本金融公司（Capital One Financial）

該公司周二股價上漲2.05%，收在90.95美元。前一日巴菲特旗下多元控股公司波克夏披露持有該公司近10億美元股份。

第一資本是美國家喻戶曉的信用卡發行商，也經營消金、商業銀行、儲蓄帳戶和汽車貸款等業務。該公司為個人客戶提供免手續費的銀行業務服務，且在全美擁有超過70,000台ATM。截至今年3月底，其資產總額達到4,717億美元，其中存款總額達到3,498億美元。

該公司在4月底公布今年第一季財報，其營收年減2%，為89億美元，不如市場預期。尤其是調整後每股盈餘2.31美元，不到去年同期5.62美元的一半，且遠不及市場預估的3.93美元。

但景況也不全然黯淡無光。該公司在5月初宣布季度配息維持不變，仍為每普通股60美分，是連續第7個季度配發此等水準的股息。全年配息2.40美元，殖利率為2.6%，高於美股約2%的平均值。

巴菲特肯定認為投資該公司利大於弊，今年首季買進了992萬2,000股第一資本股票，目前價值約9.024億美元。

看好第一資本的還有摩根大通「五星級」分析師Richard Shane 稱這是一檔可以買入並持有的股票。他在報告中寫道：我們重申「加碼」（overweight）評級，並認為近來如有下跌可作為中長期投資人的機會。該分析師給出102美元目標價。

●惠普公司（HP Inc.）

同時受到巴菲特和摩根大通青睞的惠普公司在2015年從母公司惠普（Hewlett-Packard）拆離後，便專注於個人電腦和印表機事業。

隨著新冠疫情消退、原本宅在家上班上課的生活模式恢復正常，惠普近幾季來營收下滑。該公司表示，對新PC的需求下滑，部分因為潛在客戶（包括商業客戶和零售客戶）在疫情期間才剛進行升級，此外，經濟的不確定性升高也讓客戶在大宗採購方面開始縮手。

這在今年第一季尤其明顯，惠普首季總營收較去年同期大減近 19%，至138.3億美元，遠不及市場預期。經調整後每股盈餘為75美分，符合市場預期。

但其財報也有幾個亮點，如全年展望樂觀。該公司預期全年每股盈餘介於3.20～3.60美元，其中值為3.40美元，遠超出市場預估的3.29美元。惠普預期全年自由現金流介於30億～35億美元，其中值為32.5億美元，優於市場預估的30.9億。

除此之外，惠普自2015年底以來逐步提高股利，最近一次宣布將於7月5日配息26.25美分，全年每普通股配息1.05美元，殖利率為3.63%。

巴菲特顯然喜歡這個投資機會，在第一季加碼惠普股份1647萬6,783股，相當於增持16%。目前波克夏持有超過1.209億股惠普公司股份，價值約35.9億美元。

摩根大通看好消費力道和PC需求復甦，因此也看好惠普。其分析師Samik Chatterjee表示，根據我們的Global PC模型，今年第一季到第二季，PC終端市場的銷量將成長21%，我們正在提高對惠普列印和個人系統部門（PS）的預測，消費者市場料將成為驅動復甦的主力。

該分析師給予惠普「加碼」評級及35美元目標價。惠普周二上漲0.30%，收在29.66美元。