教育部今天公布「高教深耕計畫」112年經費分配，獲得最多的是台大24.7億元，其次是成大14.2億元、陽明交大13.2億元及清大的12.3億元。同時，這4所學校也被認為是具有打國際盃實力的「Global Taiwan 全校型學校」

教育部高教深耕計畫是大學經費的主要來源，第一期從107年到111年，總經費是838億元；，第二期5年計畫從112年到116年，總經費達970億元，比第一期增加132億元。

教育部今天公布第二期高教深耕計畫第一年（112年）的經費分配，台大24.7億元、成大14.2億元、陽明交大13.2億元、清大12.3億元，跟去年分別23.25億元、14.11億元、13.9億元、12.03億元相較，台大、成大、清大都微幅成長，陽明交大則較去年減0.7億元。

二期高教深耕計畫也選定一些學校打國際盃，他們必須在研究量能、論文表現、國際學生及老師數量等方面達到一定標準，能與世界其他大學競爭。而這次入選「Global Taiwan 全校型學校」的則是台大、成大、清大及陽明交大等4校。

技專校院方面，以台科大獲得4.25億元最多，其次是高科大3.97億元、北科大3.33億元。111年技專校院獲補助最多的前3名依序是高科大、台科大及北科大，112年獲得最多的變成是台科大，高科大掉到第二名。

一般私立大學方面，得最多的前三名分別是北醫2.76億元最多、中國醫藥大學2.2億元、高雄醫學大學1.55億元。此外，中原獲得1.55億元、逢甲獲得1.48億元、東海1.18億元、靜宜1.12億元、淡江1.11億元、輔大1.08億元。

私立科大方面，正修科大獲得2.43億元最多，次是南台科大1.86億元、崑山科大1.85億元、龍華科大1.48億元、明志科大1.1億元。

此外，今年7月起將停辦的台灣首府大學也獲得4萬元經費，而被列為專案輔導學校的明道大學則獲得17萬2950元的經費。