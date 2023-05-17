國民黨今中常會，據轉述，會中針對周休三日議題，中常委多數不支持；有中常委即表示，「現在都在周休五日了何況你周休三日，現在把景氣弄起來比較重要」。

國民黨今徵召侯友宜參選2024總統，各政黨總統候選人就位，下半年將進入選戰模式，民進黨今中常會中，行政院副院長在報告時，副院長鄭文燦指出，下半年針對內政攻防上，行政院會會在行人地獄、治安、資安、道安等提出對應做法，道安方面也會提出行動綱領，打造友善行人環境。

他說，行政院會針對八年政績全面彙整，包括5＋2創新產業、六大亮點計畫、少子化對策、年金改革、水跟電等施政，會把重點整理起來做階段性成果展現。

至於周休三日議題，據轉述，今天會中也有討論，與會者多數認為，不管勞方跟資方都沒有很認同這項政策，有中常委就說，「現在都在周休五日了何況你周休三日」，現在景氣弄起來比較重要，休幾日已經沒有那麼重要，勞方跟資方都沒有高度認同，

鄭文燦在會中還提到詐騙議題，例如打詐要打到什麼成效等；鄭文燦說，現在跟Google（谷歌）討論，未來上刊部分，若警察已經確認是詐騙訊息，Google就要下架，不能收了廣告費就刊登，這是不行的，這些都還在跟Google細談，未來會有些合作。

有中常委表示，由於現在簡訊跟line詐騙比較少了，現在網路或是社團比較多，但他們希望行政院還是要把數據提供出來，明確數字讓民眾了解，因為民眾現在最關心的是打詐。