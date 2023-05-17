今天下午2點多彰化市一家汽車旅館請工人檢修熱水爐，一名林姓工人不慎碰觸到220伏特的電線，慘遭活活電死，等到被旅館人員發現以後，林男早已氣絕身亡，警消獲報前往調查，將釐清死因，並調查是否有做好工安措施。

據了解，旅館人員今天上午叫來工人到頂樓的熱水爐進行檢修，工人從上午10點就上樓，直到下午2點都沒有下來，旅館人員驚覺有異，上樓查看就發現倒臥在地上的林男，趕緊報警。

警消獲報抵達時，發現林男已經明顯死亡，因此並未將其送醫，警消表示，林男全身有多處焦黑，手臂有發現明顯遭電擊的痕跡，隨後通知檢方相驗確認死因，同步調查工地相關公安措施是否完善。

警消表示，林男右手有2處燙傷，分別受有1％及4％三度，已經明顯死亡，據現場來看，熱水爐的電壓為220Ｖ，通常被電到非死即傷，警方認為當時工程進行時，應該沒有進行斷電就施工，不過詳細的死因與事發經過，仍有待進一步調查釐清。