南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，前總統陳水扁的媳婦黃睿靚遭判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，須支付公庫100萬元確定，台北地檢署已通知黃女公庫帳號，黃女在17日下午從高雄某銀行轉帳100萬元至公庫，黃女獲緩刑免坐牢。

陳致中、黃睿靚夫婦因「聽媽媽的話」，提供海外帳戶協助母親吳淑珍洗錢，因此陳致中被依洗錢罪判刑1年，併科罰金150萬元確定，黃睿靚判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並給付公庫100萬元確定，2人另遭沒收816萬多元美元（約2.4億台幣）的不法所得。

陳致中11日入監時，已向雄檢繳清150萬元罰金，另黃睿靚部分，北檢已通知她公庫帳號，繳款期限至6月，黃在今天下午就完成轉帳，獲得緩刑。

至於2人另遭沒收不法所得816萬多元美金部分，北檢擬自當時特偵組查扣2人自瑞士匯返的「海角7億」或扁家大批資產中執行。