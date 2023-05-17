酒店內每間客房浴室皆豪華寬敞，並設有降板浴缸，讓旅客能在北市中心微度假。（神旺商務酒店提供）

環保愛地球是近年來旅宿業者的共同使命，向來有「美術館飯店」美名的「神旺商務酒店」響應環保愛地球，攜手「Woky沃廚」、「The Body Shop」兩大知名友善環境品牌，聯名推出「女子生活提案」住房專案。期間限定雙人入住指定房型，含稅與服務費4999元起。旅客自備一次性備品，即贈送市價高達5470元的高質感網美環保杯等好禮，還可享用翌日雙人自助早餐，相當於0元無痛住房。

「女子生活提案」環保住房專案，入住即依房型加贈今年7月將推出的最新「Woky沃廚渾圓杯770ml」2入。（神旺商務酒店、Woky提供）

「Woky沃廚渾圓杯」標榜從製作到回收，標榜減少對環境的影響，貫徹綠色理念。（神旺商務酒店、Woky提供）

「女子生活提案」住房專案可獲贈美妝品牌The Body Shop雪絨花、維他命E面膜。（神旺商務酒店、The Body Shop提供）

「The Body Shop」舒心精萃油，泡澡時滴入適量使用，舒壓放鬆，一夜好眠。（神旺商務酒店、The Body Shop提供）

旺普建設集團旗下的「神旺商務酒店」，因應環保趨勢抬頭，館內逐步更換為吊掛式沐浴備品，更首次攜手國內外兩大知名環境友善品牌「Woky」及「The Body Shop」合作，祭出「女子生活提案」住房專案，即日起至6月29日訂房，5月22日至6月30日期間雙人入住雅寓客房，官網訂房每日限量升等景寓客房。

入住旅客自備牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品的話，專案加贈將於今年7月推出的最新「Woky沃廚渾圓杯770ml」2入，附彈跳粗吸管。「Woky沃廚」榮獲網美最愛質感品牌，以新型環保液生產線製作，減少加工過程的廢水汙染，降低二次處理廢水的能源損耗，同步提升保溫效能；更選用無鉛的吸氣劑，二次回收後使用率高。該款渾圓杯從製作到回收，標榜減少對環境的影響，貫徹綠色理念，讓民眾用環保杯喝飲料，變身網美同時愛地球。

除了贈送手搖控最愛的環保杯外，專案內容還享有綠色美妝保養品牌「The Body Shop」新品雪絨花漾顏奇肌更新面膜、維他命E保水修護面膜及靜舒心精萃油20ml，以及實體門市200元折價券。「The Body Shop」堅持使用天然純素成分、永續環保包裝，減少環境汙染。此次專案贈品不論是泡澡使用或睡前保養，都能讓住客舒壓放鬆，一夜好眠。

「女子生活提案」住房專案贈品豐富，市值高達5470元，比住宿費4999元還多，業者趣稱：「換算下來，大禮包比住房費還貴，住宿等於0元，而且我們還提供翌日早餐兩客。」神旺商務酒店的早餐曾入選「台灣人氣旅宿早餐」，以小吃王國為主題，擔仔麵、米粉、肉羹到麻油麵線等多樣化的在地美食輪番供應，雙人自助早餐價值1210元，也包含在專案裡，頗為超值。然而專案名稱定為「女子生活提案」，是否限定只能女性入住？業者回覆：「不限女性，如果是情侶檔入住也沒問題。」