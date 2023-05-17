民進黨今中常會邀請國立中央大學客家語文暨社會科學系教授王保鍵以「永續客家發展：以客家光榮感打造下一代的進步繁榮」為題專案報告；身兼民進黨主席副總統賴清德裁示，要保障每個族群發展得越來越好的權利。

王保鍵報告時，還分享了英國威爾斯，還有西班牙加泰隆尼亞母語復振過程，以及具體的做法。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，民進黨兩次執政中，提出並推動符合客家族群需求的政策。像是成立客家委員會、客家電視台、推動客語認證、講客廣播電台，並且也將客家語納入國家語言和國民課綱，當然還有大家耳熟能詳的國家級台三線客庄浪漫大道計畫和國家客家發展計畫，更建立跨族群對話的公共領域，確保客家族群的永續發展。

賴清德表示，政府的目的，就是希望能夠感謝在這塊土地上，每一個族群的貢獻，並且保障每個族群發展得越來越好的權利，這一個方向民進黨會繼續努力，且讓客家族群的光榮感持續，讓族群能夠繁榮永續發展。