交通部公路總局規劃「TPASS行政院通勤月票」，將在7月上路，悠遊卡公司將於5月18日開放民眾預購「TPASS悠遊卡」，並於6月15日起即可取貨，在悠遊卡官網上登錄後，收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後即可靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元，並於新制上路後開始使用。

悠遊卡公司指出，6月15日起即可購買「TPASS悠遊卡」，可先在超商完成加值後，再依基北北桃等各縣市所公告的通勤月票售票點，帶著TPASS悠遊卡前往購買月票。

悠遊卡公司表示， TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買通勤月票，在家輕鬆就可以完成月票的購買及續購。

悠遊卡首波推出基北北桃版與中彰投苗版的「TPASS悠遊卡」供民眾預購，每張售價100元，自5月18日11時起在四大超商、博客來開放預購，首批基北北桃版預購2萬張、中彰投苗版6000張，6月15日起取貨。只要於悠遊卡官網完成資料登錄，待收到簡訊通知或3天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金。