DRG在路上遭左側轎車擦撞，騎士倒地翻滾後，機車竟未跟著倒地，反而展現超強平衡感，逕自行駛了數十公尺，最後還撞向對向等紅燈的機車。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

獨步全球的機車無人駕駛系統！台南一輛光陽DRG機車日前在路上遭左側轎車擦撞，騎士倒地翻滾後，機車竟未跟著倒地，反而展現超強平衡感，逕自行駛了數十公尺，最後撞向對向一輛等紅燈的機車，網友笑說「特斯拉不信DRG有自動駕駛」、「DRG果然神車啊平衡感超級強的」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享事故畫面，一輛光陽DRG機車行駛時疑似右轉遭左側一輛轎車擦撞，騎士當下被撞倒地後，在路面翻滾了好幾圈，而特別的是，機車竟未跟著倒地，而是逕自往前騎，一路騎了數十公尺，最後衝到對向撞上一名等紅燈的騎士。

據目擊者指出，當時轎車在直行道突然右切，DRG機車準備騎到待轉格，不料2車發生擦撞，「黃金交叉之後DRG繼承了特斯拉的『自動駕駛』，經過待轉格看到四輪坦克不幫坦，前往機車格切後排」；事件發生在3月28日，地點在台南市永康區中華路。

其他網友留言「真的是一輛優秀的機車，連自動駕駛都配上了」、「DRG果然神車啊平衡感超級強的」、「這要是沒行車紀錄器 我還真不敢相信」、「問題來了，綠色外套的機車駕駛該跟誰求償」、「看來DRG後傾角跟車身配重設計的很精準，我給100分」、「這路口有待轉的汽車，還有自動駕駛的DRG，台南交通果然領先全球」、「DRG繼承車主的意志，奔向偉大的對向車道」。