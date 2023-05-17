黃奕儒即將舉辦不插電音樂會。（相映國際提供）

創作才子黃奕儒出道5年，宣告將在7月22日舉辦黃奕儒EZU《ROOM 720》五周年不插電音樂會，開賣這天也是他的生日，他許願：「身體健康！下半年新作品發表可以一切順利，點閱破千萬！」

這次音樂會主題取為《ROOM 720》更為私密，有別於過去演唱會主題幾乎都是關於專輯本身的概念，這次以更多自己創作的故事為主，讓大家可以更瞭解作品之外大家所不知道的事。演出形式採更貼近當初創作時的形式，決定以不插電音樂會來定調，還會開放歌迷點歌，他更埋下伏筆：「有可能會聽到全新未發表的創作，請期待！」

談及出道至今心情，黃奕儒形容：「其實覺得時間過得真的很快，出道後從參與五月天北京鳥巢演唱會開場、陸續也參與一些影視、運動賽事等跨界音樂合作，後來遇到了近3年疫情的影響，現在疫情過去的差不多了，自己已經累積好更多的能量，想繼續挑戰更大舞台及演出的可能性。」

而他回憶起印象深刻的舞台演出：「很感動的跟很好笑的甚至很尷尬的都有，很感動的是第一次辦千人演唱會Soldout的時候，唱到最後一首的時候真的滿想哭的；很好笑很尷尬的是去年2022跨年，在舞台上想大喊新年快樂結果喊成生日快樂，讓觀眾全部大傻眼，當時超想在台上挖個洞鑽進去！」