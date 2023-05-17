據印尼《峇里郵報》《峇里論壇報》和NusaBali等媒體5月17日報導，印尼登巴薩警方17日就一對中國男女遊客峇里島遇害事件表示，彙總了證人說法、閉路電視和法醫調查等得出的結論是，這起事件涉及謀殺與輕生，李某（男方）先將程某（女方）殺害，隨後輕生。

登巴薩警察局局長Bambang Yugo Pamungkas表示，兩人曾發生爭執，原因尚不清楚。

澎湃新聞此前報導，5月1日，兩名中國遊客——22歲程女和25歲李男在印尼峇里島洲際飯店死亡。飯店監控顯示，清晨李某赤裸爬出房間，身上帶血。程某躺在浴室，頸上有纏繞傷口。

印尼旅遊和創意經濟部長日前接受CGTN記者團採訪表示，對中國遊客遇害事件深感悲痛、深表哀悼，印尼警方正在全力調查該事件，並已形成初步報告。他還表示，峇里島警方與執法部門已經組成特別小組，將儘快調查到底、查明真相，堅決杜絕此類事件的再次發生。

九派新聞報導，梳理峇里島命案事件經過，5月17日，峇里島警方於5月17日召開中國情侶遇害案記者會。據權威知情人士透露，該案件的調查最終表明男子將女友掐死後選擇輕生，不存在第三人。根據當地警方調查，雙方從馬來西亞飛往峇里島，計畫入住A飯店時卻產生爭吵。飯店前台人員回憶稱，當時男子的胳膊便已受傷，用白色毛巾包裹進行止血。據知情人士表述，在雙方住進C飯店後（即金巴蘭洲際飯店），男子李某將女朋友程某殺害，隨即用可能來自酒瓶的玻璃碎片輕生。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。