近年來物價上漲，許多外食族叫苦連天。一名網友日前發現，夜市的銅板小吃章魚燒也默默漲價為一盒70元，讓他直呼「吃不下去」，貼文一出，引發討論，有許多鄉民都提到經典的章魚燒套組「三盒100元」，表示自從沒有這種優惠價後，已經很少吃章魚燒了。

原PO今（17）日在PTT八卦板發文表示，日前他去買章魚燒，看見招牌上寫著「一盒70元」，讓他覺得有些詫異，因為他印象中一盒章魚燒只要35至40元左右，有的店家甚至推出「三盒100元」的促銷價，原PO不禁感慨：「現在6顆麵團已經要賣到70了喔，真的吃不下去」。

貼文曝光後，引來許多網友哀號，「原本不是45嗎」、「現在一張100元，要吃飽一餐很難了」、「八年前還三盒100」、「現在吃外食只吃得起平價便當、水餃」、「不是40我不買的」、「沒三盒100後就很少吃了」、「花70吃麵糊，笑死」、「最多40元，再上去完全沒買過，這種東西賣到50都很扯了」、「70真的太扯」。

不過也有人指出，現在物價、房租、人事支出都在上漲，店家理所當然要把成本反映在餐點價格上，一盒70元並不為過，「好吃才是重點，嫌貴偶爾吃啊，40元要我吃烤焦的我才不要」、「現在真的什麼都很貴，好多人後知後覺」、「要做好覺悟，因為物價還會繼續飆漲」。