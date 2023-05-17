國民黨主席朱立倫17日於黨中央中常會，正式宣布徵召新北市長侯友宜，參選2024總統大選。不過消息一出後，原為國民黨籍的南投縣議會議長何勝豐隨即宣布退黨，由於何日前力挺鴻海集團創辦人郭台銘，也被解讀是退黨抗議。對此同為國民黨籍的台北市議會議長戴錫欽則批評，這樣的行為不必要且不可取，「如果只是因為他自己支持的人沒有被徵召，就要退出國民黨，那我不曉得他以後要支持誰。」

戴錫欽接受記者訪問時表示，稍早有看到有人要退出國民黨，他認為這樣的行為不需要且不可取，「如果只是因為你自己支持的人沒有被徵召，就要退出國民黨，那我不曉得他以後要支持誰。」戴錫欽說，既然郭台銘都已經恭喜侯友宜被徵召了，他認為支持郭董的人，也應該轉為支持國民黨徵召的候選人，轉為支持熱愛中華民國的力量，大家團結一心，才有機會2024再次政黨輪替。

戴錫欽說，每個人都有他的優缺點，郭董有郭董的強項，侯市長也有過去在警界、副市長、市長期間的政績。「有一些外界批評侯友宜能不能夠擔任適格國家元首，我覺得重要的是整個執政團隊能不能夠走對方向。」戴錫欽說，重點在於帶領台灣走出一番新的面貌，在兩岸之間重建一個正常的交流與對話，趨吉避凶這樣一個氛圍。

戴錫欽直言，未來打的是團體戰，打團體戰之前，國民黨內部不管你過去支持誰，團結是必要且唯一該走的路，「支持郭董的人，也應該把這個心轉為支持國民黨所徵召的候選人，轉為支持熱愛中華民國的力量，大家團結一心，才有機會2024再次政黨輪替。」