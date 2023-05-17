2024參選人兩岸主張一次看，學、經歷都驚人。（中時新聞網製）

國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜；同時民眾黨秘書長周台竹也宣布，民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參加2024總統大選，加上日前確定代表民進黨參選2024的副總統賴清德，三腳督態勢正式成形，對此，《中時新聞網》就整理了藍綠白2024參選人的學、經歷及對兩岸的主張，讓讀者一次看懂。

侯友宜今日獲徵召後也發表簡短談話，他表示感謝國民黨先進、朱立倫的肯定，也謝謝鴻海創辦人郭台銘，在經濟上做出巨大的貢獻，又為國為民，團結大家一起打拚的決心，讓他很敬佩，他說郭願意團結在一起攜手並進，為了中華民國，一定要團結勝選。

另外，侯友宜表示現階段的台灣在國際情勢兵凶戰危，在國內衝突對立、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，接著連喊3次「再度讓政黨輪替」；侯強調，要救國家、救台灣，展現破釜沉舟的決心，「要參選就要勝選，要參選就要團結國家，要參選就要帶給人民希望」。

而柯文哲今日也正式獲得民眾黨提名參選2024總統大選，20日也預計要在新北市淡水舉辦記者會闡述參選理念，主題則為「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」。

而身兼民進黨主席的賴清德，上月12日正式獲民進黨中執會提名參選2024年總統，他在會後發表談話指出，民進黨在2024年總統及立委選舉有兩大目標，一是總統高票當選，二是國會單獨過半，並進行民主團結、民主治理、民主和平等三項民主行動。

在談到兩岸話題時，賴清德認為戰爭沒有贏家，中國大陸若對台灣發動戰爭，台灣固然會受創，但隨後掀起的全球災難，大陸將難以承受；他呼籲在大陸還沒放棄武力犯台前，台灣必須持續增加國防力量，隨時做好抵抗入侵的準備。

另外，賴清德表示，當前國際社會、民主陣營已注意到大陸對國際社會的威脅，也關注台海和平對世界的重要性，因此台灣應該要跟理念相近的民主盟友合作努力，不讓大陸越雷池一步，「正所謂備戰才能避戰、能戰才能止戰、實力帶來和平。」