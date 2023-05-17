桃市府辦理楊梅區裕成路拓寬第2期工程，將原寬7至9公尺的道路，拓寬至12公尺。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長王明鉅17日下午前往視察楊梅區道路改善情形。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長王明鉅17日下午前往視察楊梅區道路改善情形。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區近年移入人口多，已逾17.8萬人，市府於裕成路新建楊梅體育園區，預計7月完工點交給營運廠商進場裝修。為解決當地本就壅塞的車流，考量園區啟用後交通狀況，辦理道路改善工程，改善裕成路、台一線路口瓶頸並同步拓寬裕成路，桃園市副市長王明鉅今下午前往視察通車情形，相信可有效紓解尖峰時段壅塞問題。

楊梅裕成路緊鄰台一線中山北路二段與楊梅交流道，平時車流量大，尖峰時段更是壅塞，市府在接近台一線、裕成路口處新建體育園區運動場館，未來人車潮恐只增不減。為改善園區周邊道路，桃市府辦理裕成路及台一線路口瓶頸改善工程與裕成路拓寬第2期工程，2案都已完工。

工務局說明，裕成路與台一線瓶頸路口位於國道一號楊梅交流道東側，裕成路與台一線中山北路二段彎道交界處，已拆除既有鐵皮違建物並清理廢棄物，將原本寬7公尺雙向一進一出道路，拓寬為12公尺雙向一進兩出混合車道，改善長度約70公尺，同步增設排水系統與智能路燈3盞，工程經費約556萬元、用地費約472萬元，可紓解路口交通負擔並增進區域安全。

工務局表示，裕成路拓寬第2期工程自楊梅體育園區往南至裕成路17號涵洞，將原寬7至9公尺的道路，拓寬至12公尺，改善總長度約286公尺，並新設智能路燈8盞、13格汽車停車格與側溝排水系統，工程經費約1000萬元，通車後有效提升當地社區住宅安全性。

王明鉅下午視察表示，裕成路不僅是台北新都社區至台一線的聯外道路，更是省道的替代道路，通車後可有效紓解上下班尖峰時段車輛壅塞問題。工務局也提到，完工通車後，發揮小工程大效益功效，使體育園區周邊交通更便利通暢，提升消防救災效益，民眾生命財產更有保障。

楊梅在地4位市議員包括涂權吉、鄭淑方、李家興與周玉琴今也到場關心。「能優先改善的盡量先做了！」涂權吉說，許多民眾反映，除通車的2個路段外，也盼裕成路3巷通往瑞溪路一段的三叉路口能改善，但遇私人土地徵收問題卡關，且該處在都市計畫內非交通用地，故遲遲未解決，已請相關單位持續溝通協調，針對是否因道路迫切需求，研擬相關方案。