TrendForce表示，上半年伺服器市況並不樂觀，首季受淡季效應與終端庫存修正影響，出貨量季減15.9％；第二季因過往產業旺季並未如期發生，預估僅季增9.23％。

此外，除了OEM調降出貨量、中國大陸內需及供應鏈庫存持續調整等因素，持續影響伺服器出貨量外，ESG議題使雲端服務供應商（CSP）延展伺服器使用年限，進而降低採購量，同時順應企業控制資本支出，OEM提高舊平台的支援年限，也是影響市況的原因之一。

與此同時，今年市場熱議的ChatBOT也確實帶動AI伺服器出貨量，包括Microsoft、Google等雲端服務商都積極投入，TrendForce預估2023年AI伺服器出貨量年增將逾10％。不過，因目前AI伺服器占整體伺服器出貨比例仍不及1成，故無法反轉整體伺服器疲弱態勢。

整體而言，TrendForce認為，今年伺服器市場是否能翻轉，端看庫存去化速度，據目前進度來看，短則今年下旬、長則明年上半年。同時，庫存去化進度將影響新平台導入時程，並降低原廠DDR5轉產及降價意願，依目前市況預測，不排除全年伺服器出貨量會持續下修。