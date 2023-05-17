桃園市政府推動龍潭區銅鑼圈山坡地土地解編獲行政院原則同意，該區域坡度低於5％土地可被劃出，開發不再受水土保持限制，也不用繳交高額造林基金，有地主近期收到山坡地使用分區檢討變更文件摸不著頭緒，地政局指出，絕大多數土地劃出後規畫成為一般農業區，未來較可活化使用，相關作業流程逐步進行中。

市府推動龍潭區山坡地劃出範圍位處高原交流道銅鑼圈周邊，包括中原段、和原段、泥橋段、金龍段、南坑段、洽水段、高平段、高原段、福源段與龍源段等10處地段，範圍819.61公頃，目前由地政局辦理山坡地使用分區檢討變更作業等後續法定程序。

地政局說，這次龍潭山坡地劃出土地所有權人有6000多人，透過說明會告知地主分區檢討變更，相關作業草案規畫大多數劃出土地將變更為一般農業區，這部分需送內政部做最後審議，順利核定之後土地權狀不需更改或更換，對地主的權益不會有太大影響，土地屆時能更靈活運用，最快今年底向內政部呈報，順利的話預計明年上半年核定後公告，屆時地政局也會再向地主做通知。

市議員徐玉樹表示，銅鑼圈早期都是磚窯及產茶區，土地若能順利解編，使用上較為多元，按現行法令規定，可以依照特定目的事業用地進行變更申請，可使用的範圍廣泛，讓農地使用更為活化。他也說，地方期盼銅鑼圈能有不一樣的發展，目前也有2至3家土地業者有意在當地規畫產業專區，透過產專區的開發，期盼市府加速當地道路拓寬，讓銅鑼圈銜接高原交流道更便利，地方才會有榮景。