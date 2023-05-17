今年技嘉攤位上重量級新品連發，包含全球率先亮相的頂級規格AI運算伺服器、資料中心大型浸沒式冷卻槽，以及榮獲2023年紅點設計獎的電競及創作者主機板、顯示卡和筆電系列，都將於5月30日至6月2日在南港展覽館一館一樓盛大展出。

ChatGPT等各類生成式AI應用，引發全球產業變革，各科技巨頭競相升級資料中心伺服器的AI運算力。今年COMPUTEX，技嘉帶領子公司技鋼科技展出多款頂級規格GPU伺服器、HPC高效能運算伺服器系列，配備各領導品牌最新的CPU平台、GPU加速卡以及AI深度學習和推論技術，並以技嘉獨家的高密度伺服器設計和散熱技術，讓AI運算伺服器在有限的空間內，駕馭更強大的效能，適用於巨量資料分析、深度學習、機器學習等人工智慧訓練，以及建構大型語言模型等生成式AI運算，助攻企業超前部署開拓新機會、布局AI大時代。

AI科技發展帶動全球資料中心運算量和耗電大幅攀升，而伺服器散熱技術不僅關乎省電，更影響運算效能、系統穩定性以及整體營運成本。技嘉將在COMPUTEX空前展出三台不同規格的浸沒式冷卻槽，以及多款相對應的伺服器系列，展現享譽業界的綠色機房解決方案。

技嘉的浸沒式冷卻方案已獲全球半導體代工龍頭、電信業和歐洲頂尖科研中心的先進資料中心採用，在大幅提升能源效率和降低碳排放的同時，實現運算效能突破。技嘉長年累積核心技術，近年更自主研發浸沒式冷卻槽、搭配獨家的伺服器散熱設計以及自動監控和調節功能，讓資料中心能在有限的空間內達到最大化的運算密度、大幅降低機房總耗能以及設備耗損，實現絕佳的成本效益。

除了企業級解決方案，技嘉也將大規模展出頂尖效能的個人電腦設備，例如榮獲2023年紅點設計獎的AORUS及AERO系列主機板、顯示卡、筆電、以及獲得美國CES創新獎的STEALTH 500電腦組裝套件，將技嘉的設計美學和技術實力展露無遺。多款專為電競玩家與創作者量身打造的旗艦級筆電與電腦系統、主機板、顯示卡、SSD系列大軍出陣，搭配大尺寸4K螢幕，更展現極致、細膩的使用體驗。