台北市勞動局欲新增補助勞工因加班費或退休費衍生訴訟補助費，市議員林延鳳及國民黨團則提案希望再擴大補助範圍，北市議會法規會今審查3版修正案，由於勞動局擔憂補助範圍再擴大，會侵蝕到勞工權益基金6億元本金，法規會決議，勞動局統整各個版本差異，並提供提案相關詳細財務分析數據，24日續審。

勞工權益基金目前僅補助4類型訴訟費用，包含不當解僱、職災或其他重大勞資爭議案件及關廠歇業。勞動局欲修訂「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」，讓勞工因加班費或退休金衍生訴訟費用，也獲補助，林延鳳及國民黨團則提出修正案。

法規會今就府版、林延鳳版及國民黨版提案初步討論。王欣儀表示，黨團提案補助勞資爭議案件衍生訴訟費，但為避免濫訴，經過調解不成立或雇主不履行調解結果而引起的訴訟，才可以補助，另也明定補助辦法由市府訂定，給予勞動局設立審查機制的彈性。

林延鳳則表示，4都皆未限制補助訴訟類型，為何台北必須設限，苛待勞工？何況該項重大法案進入法規會審查前，工會未被告知進度，顯見勞動局缺乏溝通、忽略工會意見，根本是「傲慢官僚」。

林延鳳指出，勞動局知道她提修法對案後，曾稱「北市事業單位多，放寬訴訟類型後，勞權基金將會用罄」，實際上勞權基金規模逾7億元，今年年度預算餘額數4000萬元，根本沒有「用罄」的風險。

勞動局粗估，勞權基金近3年平均收入為4100萬，若將議員版及府版的補助範圍納入，每年總支出將來到3800萬，收支恐難平衡。

勞動局長高寶華表示，由於前台北市長郝龍斌答應產業總工會應保留6億元本金，故目前約1億1000萬元可使用，考量到支出增加，本金很可能被動用，勞動局對此案態度才較為保守，但尊重議員意見，只要經費允許，勞動局絕對全力配合。