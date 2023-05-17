坊間有所謂「以形補形」的食療方法，像是吃雞佛（雞睪丸）可以壯陽、吃魚目能補眼睛，皆為很常聽到的說法。對此，營養師彭逸珊從營養學的觀點來分析，她指出男性保養可補充鋅、精胺酸、南瓜籽、瑪卡、茄紅素等營養；眼睛保養應透過補充葉黃素、維生素A、花青素、蝦紅素、DHA等才會有效。

營養師彭逸珊近來在個人臉書粉絲頁分享，針對常聽到的5個「以形補形」的食療說法進行分析：

1、吃雞佛能壯陽？

彭逸珊指出，男性保養方面可補充鋅、精胺酸、南瓜籽、瑪卡及茄紅素等營養。

２、想長頭髮吃髮菜？

彭逸珊提到，幫助頭髮健康的飲食必須補充優質蛋白質、避免吃生雞蛋，以及補充維生素C、B群等營養素，而髮菜富含鈣與膳食纖維，雖對頭髮沒有特別幫助，但也是有其營養價值。

３、吃魚目補眼睛？

彭逸珊提到，眼睛保養應透過補充葉黃素、維生素A、花青素、蝦紅素及DHA等，才會有感。

４、養顏美容靠豬皮？

彭逸珊表示，吃豬腳、豬皮及魚皮補充膠原蛋白，在肌膚澎潤前，會先變胖，想補膠原蛋白仍應以補充劑為主。

４、豬血可補血？

彭逸珊說，豬血主要是含鐵質，對於缺鐵性貧血有幫助，算是有擦到邊的以形補形例子。

關於豬血補血的說法，營養師高敏敏過去也曾於個人臉書粉專發文指出，動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質。而豬血每100g含有28mg鐵質，居含鐵肉類排行榜首位。不過，國健署也提醒，雖然攝取紅肉來補充鐵質的效果較佳，但攝取過多紅肉時，也會吃下過多的飽和脂肪，可能會提高膽固醇、肥胖或大腸癌的風險。