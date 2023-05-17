香港女神張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分還是謎；張柏芝最近帶著兒子們度假，意外曝光4歲Marcus超清晰正臉，混血臉蛋加上一雙大眼睛，生父身分再度引起瘋猜，更有網友驚嘆「基因強大」。

張柏芝昨（16日）在IG限時動態上分享與兒子們出遊的畫面，她自拍在飯店裡的狀況，沒想到4歲小兒子Marcus驚喜入鏡，露出超清晰正臉，一雙大眼睛、高挺鼻子和茂密的頭髮，和2位哥哥一樣都是小帥哥。

張柏芝近日意外曝光小兒子Marcus超清晰正臉，再度掀起網友熱烈討論。（圖／摘自張柏芝IG）

不過，Marcus可愛臉蛋難得曝光，而因為Marcus生父至今仍是謎，再度造成網友熱烈討論，瘋猜Marcus到底像媽媽還是爸爸，「Marcus長得太好看了吧，才4歲就帥成這樣」、「張柏芝也是混血，生父不一定是外國人啦」、「只能說父母基因強大」、「生父應該也是帥哥，小孩才會長得這麼好看」。

其實張柏芝對於Marcus生父身分，一直保密到家，過去還曾有粉絲懷疑生父就是謝霆鋒，但他很快出聲闢謠，「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸」；而張柏芝也多次被網友詢問生父到底是誰，她親自回覆，「圈外的不可以嗎？」讓粉絲們更好奇何時才會揭曉答案。