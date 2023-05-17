道瓊工業指數是美國藍籌股的代表，也是美國歷史最悠久的市場指數之一，由美國30家知名「藍籌股」組成。藍籌股代表在資本市場中具穩健現金流、分紅較高且穩定、企業經營業績優異且穩健的公司所發行之股票，通常具有領頭羊成分股的地位。兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)所追蹤的「臺灣指數公司藍籌30指數」，即像美國道瓊工業指數的台灣版，過去五年平均配息率為4.32%，成立以來年化報酬率達10%，成份股體質強健具有長遠投資價值。兆豐臺灣藍籌30ETF今年開始增加配息頻率為「半年配」，讓有領息需求的投資人，利用現金流在生活上做更好的資產配置。

兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)研究團隊指出表示，目前全球景氣風險較大、個股輪動頻繁，建議不妨採用台股ETF作為切入市場的機會，如本檔基金追蹤指數進化，精選台股前30大成分股，聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，採取定期定額或分批加碼進場的投資方式，將本檔ETF基金納入資產配置佈局主軸當中。

兆豐投信補充指出，現階段金融市場波動頻繁，投資ETF時，仍留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意這類條件，作為評估進場布局的依據。