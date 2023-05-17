史瓦帝尼為我國重要邦交國之一，是我國前進非洲市場的灘頭堡，與我國政商互動密切。兩國除每年舉辦雙邊經貿會議外，每年亦辦理參展團、貿訪團、人才培訓等活動，即便在疫情期間，史瓦帝尼仍每年組團來台參加外貿協會辦理之禮品展、台北食品展及高雄食品展，展出該國特色產品。

史國傳統上以農業、紡織業、森林業、食品加工業等初級產業為主，工業基礎仍在緩步建設中，但該國將綠能產業、資通訊業、製藥及醫療器材等產業亦列入發展重點，提供了外商許多投資或貿易機會。此外，該國政府及大型企業對於高科技產品如無人機、生質能電廠相關設備等也展現濃厚興趣，也是我商可爭取之商機。

史瓦帝尼商工會成立於1978年，該國近8成、近千名的企業皆為其會員，為該國最重要的工商團體，常為企業發聲，提供國是建言，扮演著在該國政府、企業及勞工三方間整合溝通橋樑的角色，並辦理企業培訓，帶領該國企業尋求出口貿易及爭取外來投資。