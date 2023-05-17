交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（澎管處）主辦的「2023菊島澎湖跨海馬拉松」，已經邁入第6年，本屆活動將於今年11月5日盛大舉辦，結合美麗的海岸線賽道、豐富的特色海鮮補給、多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，邀請更多跑者前來共襄盛舉。

2023菊島澎湖跨海馬拉松有IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備「跨海加跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複的經典馬拉松賽事，路線融合澎湖離島的特有元素，在主要路線上會行經澎湖眾多的著名景點，有漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕，而全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有300年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點。

今年活動除了原本就有的42公里全馬組、21公里半馬組、5公里休閒組、42公里接力組以外，特別增加11公里體驗組的路線，起點由觀音亭出發，一路沿帆船訓練中心、光榮海堤、重光漁港，至西衛尖山角景觀台補給後，再經市區回到觀音亭，沿途會經過今年最新地標重光媽祖像，以及尖山角觀景台360度的漂亮海景，希望帶給跑友全新體驗。

大會於5月17日下午2點在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦活動宣傳記者會，由澎管處處長許宗民主持，並邀請荷蘭籍馬拉松好手何韻柔擔任嘉賓，她表示，跑過國內外多場馬拉松賽事，沒有看過像菊島澎湖跨海馬拉松豐富的補給。

由於新冠肺炎疫情趨緩，開放外國旅客來台觀光，為迎接更多外國跑者，大會特別在起、終點服務台增加英語翻譯人員，會場及賽道上的指示牌也皆有中英雙語的標示，要讓來參與的外國跑者都能有賓至如歸的感受。