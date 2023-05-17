新北市長侯友宜今天獲得國民黨徵召，他稍早也在臉書貼文表示，團結一心，贏回國家的光榮、台灣的繁榮，政黨一定要輪替！

侯友宜說，謝謝所有同志和朱立倫主席給他肯定，更重要的是他要謝謝郭台銘董事長在經濟上為台灣做出重大貢獻後，更展現了為國為民的精神，和大家一起團結打拚，。

侯友宜說，現階段國際情勢兵凶戰危，國內政局衝突對立，百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，再次讓政黨輪替，唯有再次讓政黨輪替，才能夠救國家、救台灣！我們要展現破釜沉舟的決心！

侯友宜強調，要參選，就要勝選！要參選，就要團結國家！要參選，就要帶給人民希望！守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他一生唯一的信念，永不改變。

侯友宜說，我們台灣人，勤儉認真，殷實努力，都是要為這塊土地、為子子孫孫，拚一個更美好的未來，因為我們都知道中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。

我們唯有團結一致、自立自強，顧好我們的厝，才能共同創造未來。尤其在當前台灣最需要振衰起敝的艱苦時刻，最重要的是凝聚所有向心力、向前行！

侯最後說，「我是侯友宜，中國國民黨總統參選人，我參選，是為了贏回國家的光榮，台灣的繁榮，讓我們不分彼此，挺身團結，讓台灣勝利！」