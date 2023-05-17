南韓女星宋智孝在綜藝節目《Running Man》中，以活潑逗趣的形象擁有大批粉絲支持。豈料，其所屬前經紀公司UZUROCKS卻積欠多達9億韓元(約新台幣2100萬新台幣)的薪資，讓她不忍開告前東家。不過，除了她以外，還有多名員工身受其害，而韓媒《Dispatch》也意外曝光宋智孝的暖心舉動。

娛樂公司UZUROCKS於今年4月份遭韓媒爆料積欠多名員工薪資、保險費、以及各式代墊費等酬勞，連宋智孝也深受其害。據韓媒《Dispatch》報導，經過多日的追查後發現除了宋智孝被積欠約9億韓元的費用，而其他員工則是約100萬到200萬韓元(約新台幣2萬至4萬元新台幣)的薪資及信用卡刷卡的代墊費用。

對此，宋智孝指出雖然其他員工被積欠的費用不是大錢，但普通人沒有那些錢可能會變成信用不良者而無法生活，「我不用那些錢也能生活，但是對於其他員工們來說會變成信用不良者，卡也不能刷，手機不能打」，因此才打算挺身而出，希望以自己身為公眾人物的身分，引發社會的關注，使得員工們能拿回被積欠的薪水。另外，更加碼爆料UZUROCKS的董事朴柱南（音譯）每月花200萬韓元租保時捷，卻不願付出該給的酬勞。

회사 대표는 외제차에 명품 도배하고 살고 매니저들은 개인 사비로 경비충당 하고 임금도 못 받았네,

우쥬록스 박주민 대표 저거 완전 개ㅅㄲ네,

송지효 참 힘들겠다.ㅠ

누가 같이 해줬으면 좋겠다.

https://t.co/cVOupHUN18 — Let it be (인연) (@SeoLeeji2755) May 17, 2023

此外，UZUROCKS的員工們也透露宋智孝對他們伸出援手的事實，指出她聽聞自己的信用卡逾期繳費，直接慷慨地用她的卡幫忙付清費用，另外，也有員工表示當自己因車禍住院且難以負擔1000萬韓元(約新台幣20萬元)天價的住院費時，是宋智孝幫忙買單，而比金錢更令他感動的是，宋智孝還在疫情期間多次到醫院陪伴並與他聊天，讓醫生們都相當驚訝。