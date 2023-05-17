疫情緩解，高雄市大旗美地區已有不少社區關懷據點恢復以往午間共餐服務，不少長輩因為可共餐而願意走入社區據點活動與同樂，包含六龜、內門、甲仙等地區長輩人數增加，不少老人更是搭乘公車小黃到據點，社會局期待未來能夠一里一據點，讓長輩能夠到就近的據點活動。

根據統計，獨居老人的失智風險，比和家人同住的老人來得高，不過現在有不少和家人共住的長輩，午餐時間因家人外出工作，自己也只能配電視獨食，如果參加共餐，共餐的歡樂氣氛有助於長輩促進食慾及營養吸收，老人共餐如同搭起銀髮族朋友的友善橋樑。

大旗美地區社區關懷據點隨著新冠肺炎疫情緩解，逐漸恢復以往午間共餐服務，加上據點課程不再受到限制且多元，不少長輩願意走到社區據點活動與同樂，也有一些老人搭乘公車小黃到據點，讓長輩到據點再變回生活的日常。

其中內門區與甲仙區皆已恢復共餐，六龜區新威社區照顧關懷據點服務時段自6時段增加至10時段，並從5月起恢復共餐，加上服務內容更多元，人數都有所成長，從去年20多位長輩，至今已達30多位。

長青中心表示，不少關懷據點陸續恢復共餐服務，人數也跟隨增加，包含六龜區中興社區關懷據點、荖濃社區關懷據點、旗山區中寮、美濃廣興等據點，人數均成長約3％。

不少長輩指出，社區照顧關懷據點除了有健康促進活動外，讓他們最期待的就是午間共餐，大家能夠一同吃飯，話家常，不但心靈上有所寄託，也能夠結交同伴分享生活點滴，日子過得相當充實。

社會局長青中心表示，高雄市已設置514處社區照顧關懷據點，未來將會持續佈建，讓初級預防服務與照顧更普及，社區關懷據點可提供長輩相互交流的好處所，透過健康促進活動、預防及延緩失能課程、學習上課及共餐，使長輩在社區有更精彩、健康的晚年。