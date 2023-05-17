新加坡指揮家黃佳俊是指揮大師庫特．馬索的弟子。（台北市立交響樂團提供）

新加坡指揮家黃佳俊從指揮大師庫特．馬索身上，學到呼吸對音樂表現的重要性。（台北市立交響樂團提供）

指揮家不只是帶領音樂方向、給予樂團節拍提示，更重要的是要能和樂團一起呼吸。馬勒國際指揮大賽金獎得主、新加坡指揮家黃佳俊表示，他從指揮大師庫特．馬索身上，體會呼吸對音樂表現的重要性。

黃佳俊表示，他永遠記得，一次指揮大師班，指揮的曲目是布拉姆斯的第四號交響曲，連他在內共有五位學員，每位學員上場指揮第一樂章開頭時，總達不到大師的要求，「我們的表現令他不知道該說什麼才好，他親自上陣示範，當時他已經有帕金森氏症，但他一站上指揮台，手勢並不是硬性打拍子，而是以一種極為自然的方式呼吸，一口氣就帶動了樂團開始，樂團跟隨著那一口氣，自然而然地，音樂就開始流動。當時的樂團是一個青少年樂團，他們不是職業團員，但是卻馬上理解大師要的內容。」

黃佳俊表示，他永遠記得這個神祕又寶貴的瞬間，「原來指揮不是執著於如何打拍子，而是一種帶領，並且和樂團一起呼吸。」

黃佳俊解釋，那樣的呼吸，也帶有時間和空間感，包含給樂團發音的時間和空間，「從大師的啟發，帶給我思考，越好的樂團，越會延遲發音，這遠遠超越一個指揮所能帶領的標準，這是我和大師學到的事。」

黃佳俊出生於1986年新加坡，畢業於楊秀桃音樂院作曲系、德國柏林漢斯-艾斯勒音樂學院碩士。現為日本愛樂首席客席指揮，並將於2023／24樂季開始擔任首席指揮。此外，德勒斯登愛樂也在今年4月宣布將邀請黃佳俊擔任2023／24樂季首席客席指揮。

黃佳俊在7歲時學過小號演奏，他表示從小就很喜歡音樂，對指揮也感到好奇，小學時音樂老師暫時離開時，他和同學們會一起上台練習比劃基本拍，中學時期他擔任管樂隊的學生指揮，服兵役期間他擔任軍樂隊，但因為演奏時間長，使得神經受損，一度無法演奏小號，為了能繼續留在軍樂隊，在停止演奏期間，他開始嘗試作曲、編曲供樂隊演奏使用。

黃佳俊表示，他在楊秀桃音樂院就讀期間，學校並沒有指揮科目，當時來自台灣的王雅蕙老師，非常慷慨地指導他，「老師說只要我不影響別人上課，我可以自己找同學擔任樂手、安排排練，在那段日子，我練習了貝多芬所有的交響曲，還有布拉姆斯、舒曼的作品，同學們也給我很慷慨的回饋和建議，他們的反應都很明確，會直接告訴我哪裡看不懂，讓我知道如何調整音量，這些單純的音樂提問，是我很重要的學習過程，我深受啟發。」

黃佳俊表示，他也很難忘當時和同學一起練習完畢，訂披薩和可樂，大家一起分享食物和音樂，是音樂路上難忘的時光。

2011年，黃佳俊到克羅埃西亞參加馬塔契奇國際青年指揮家比賽，獲得亞軍。平常就會到處聽排練、吸收大師演奏智慧的他，隔天搭火車到德勒斯登聽庫特．馬索排練，他表示，「當時排練結束，我就帶著自己剛拿到的亞軍，詢問大師能不能跟他上課，他說他很忙，但明年2012年有一個大師班，我可以參加，就這樣我開始和他近距離學習的旅程。」

黃佳俊表示，庫特．馬索的人格特質、作為指揮家的號召群眾魅力，都令他學習許多，甚至是黃佳俊現在的另一半，都是大師作媒人，因此有了美妙的姻緣。

黃佳俊表示，庫特．馬索總是會與妻子同行，並時時誇獎妻子的好，由於馬索的太太是日籍中提琴家，有次黃佳俊在大師班休息時間，仍追著馬索問問題，「大師那時可能被我問煩了，就告訴我：現在是休息時間，你跟一個人去喝咖啡好了，不要一直執著在樂譜上。於是他就選了一位樂團裡日籍中提琴家，要我們一起去喝咖啡，沒想到後來這位中提琴家成為我的太太。那次的曲目是布拉姆斯第四號交響曲。我和太太每次聊到這首曲目，總會想到當時和大師討論音樂的情景。」

2015年12月19日，黃佳俊特別飛來台灣，準備到國家音樂廳聽指揮家赫比希的排練，他還記得那天凌晨抵達台灣，吃早餐後得知庫特．馬索離開的消息，他表示那天無法聽排練，一個人在公園坐了很久，追憶大師許久，隔年他也決定參加馬勒國際指揮大賽，並繼續傳承大師教給他的事。

最近黃佳俊在台灣，將首次指揮台北市立交響樂團，演奏曲目也正好是布拉姆斯的第四號交響曲，同時也將和德國鋼琴名家海夫里格（Andreas Haefliger）同台，演奏布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲，明天起於台北、花蓮兩地巡演。

「黃佳俊、海夫里格與TSO」音樂會分別於5月18日在台北國家音樂廳以及5月20日於花蓮縣文化局演藝廳登場。