在新竹縣消防局擔任義消的縣府駐衛警曾志明（左）和縣長公務車司機吳聲煌合力將倒地民眾拉出鬼門關。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府16日傍晚傳出民眾洽公倒地意外，正巧2名擔任義消的縣府員工也在場，立刻協助CPR，僅在一牆之隔的消防隊急赴現場，救護員給予氣管插管、氧氣治療及急救藥物等處置，患者在現場經AED電擊兩次後恢復脈搏，隨後竹北東元綜合醫院接手治療，緊急心導管發現心臟冠狀動脈完全阻塞，手術後轉往加護病房照護中。

57歲陳姓男子16日下午至新竹縣府洽公，未料16時49分左右突然感到腹部劇烈疼痛，便前往1樓縣府大廳的服務處求救，就在報案的過程中，男子倒地，在消防局擔任義消的縣府駐衛警曾志明和縣長公務車司機吳聲煌見狀立刻分別拿取AED電擊器及評估患者生命徵象、縣府1樓的其他員工也啟動急救機制，此時光明高級救護分隊同仁及時到場，在確認患者無脈搏後，請曾志明和吳聲煌輪流協助按壓CPR，救護人員則是準備高級心臟救命術。

急救後患者脈搏恢復跳動，救護人員士氣大振，將患者送醫救治。東元綜合醫院緊急醫療救護中心主任林琪峻指出，患者到院後一度失去脈搏，經CPR、電擊一次後又恢復生命徵象。緊急心導管後發現患者右冠狀動脈及心臟冠狀動脈左廻旋枝阻塞，經手術後立即轉往加護病房繼續治療。

林琪峻表示，本次患者能順利走出鬼門關是因為夠「快」，在患者到院前急診室和導管室就已經備妥，患者到院後以心電圖確認為心肌梗塞後立刻直送心導管室，從患者進入急診室到開始執行氣球撐開術僅僅只有46分鐘（標準90分鐘），要感謝消防弟兄在院前的處置以及通報，讓院後能即時接手，為患者做最好的處置。

本次在現場協助患者CPR的兩名縣府員工同時也是消防局的義消。分別是擔任竹東義消分隊副小隊長的駐衛警曾志明以及二重救護義消小隊長、縣府公務車司機吳聲煌，對於能以所學救人一命，兩人都深感欣慰。