西拉雅國家風景區管理處17日舉行「Touch Siraya

Touching Taiwan」國際觀光形象影片開鏡儀式。（西拉雅風管處提供／張毓翎台南傳真）

西拉雅國家風景區管理處17日舉行「Touch Siraya Touching Taiwan」國際觀光形象影片開鏡儀式，邀請影片主角日籍台灣媳婦大久保麻梨子到場，搭配舞龍舞獅的熱力祝福，一同祈求拍攝順利、獲得佳績；西拉雅風管處處長徐振能說，期許透過影片向觀眾傳遞仙境西拉雅之美，吸引國外旅客來台遊玩。

西拉雅風管處國際觀光形象影片的開鏡儀式，今天在官田遊客中心舉行，影片主角大久保麻梨子、導演張庭誠和外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、台南市議員陳秋宏、柳營區長顏文穗及西拉雅觀光產業等協會代表都到場共襄盛舉。

大久保麻梨子說，第一次看到腳本就非常期待，許多拍攝地點美如畫，會努力將自己體驗到的感動在鏡頭前詮釋出來。

西拉雅風管處說明，本片名稱「Touch Siraya Touching Taiwan」，意指當觸碰了西拉雅這片土地上的生態、人文及地景後，更能感受台灣之美。另，配樂部分特別邀請多次入圍金鐘獎、金曲獎及金馬獎項的製作人陳建騏，以「風、水、人文」創作出屬於西拉雅的音樂；導演張庭誠則連4年奪得AWPA國際攝錄影大賽獎項，更入選為亞洲年度十大攝錄團隊之一。

徐振能表示，「仙境西拉雅」是管理處力推的觀光品牌，此部國際觀光形象影片除展現西拉雅的仙境之姿，同時納入常態性的觀光資源，如水庫風光、泥漿溫泉及地方盛事，期許透過影片，讓西拉雅成為吸引外籍旅客踏入台灣的媒介。