南韓歌手南太鉉曾是YG娛樂旗下男團WINNER成員，2016年因心理問題暫停組合活動，之後選擇退出組合並解除合約關係，但有記者爆料退團原因是他在隊內期間出現多次脫軌行徑，對粉絲突然發火、當眾吸菸等等，讓公司受不了才解約，近年他被網紅爆料吸毒，警方為此立案調查，檢驗結果呈現陽性，警方已申請逮捕令。

綜合韓媒報導，警方透露負責南太鉉案件的首爾龍山警察局收到國家法醫院的詳細報告，南太鉉和網紅徐敏的毛髮、尿液送檢後發現含有甲基苯丙胺（冰毒），警方15日已申請逮捕令，18日上午10點30分將在首爾西部地方法院進行嫌疑人訊問。

南太鉉的Instagram自去年6月中後就沒有再更新，前段時間他生日，粉絲在留言送上生日祝福，遭警方逮捕的消息曝光後，有粉絲到他社群平台下痛斥：「你他X在跟我開玩笑嗎？請去坐牢吧，你犯了無數個錯誤，當你的粉絲我曾經很快樂，但你需要振作，你的行為簡直是自作自受。」

粉絲氣炸開罵南太鉉。（圖／Instagram截圖）

網紅徐敏憑真人戀愛秀《Heart Signal 3》走紅，她去年突然在Instagram曬出與南太鉉的親密照，並控訴南太鉉吸毒還毆打她，雖然事後她將貼文刪除，但已在網上掀起討論，事隔一天她聲稱是壓力太大，服用過多精神藥物才失去理智，否認自己說的話「我上傳了與事實無關的貼文，也因為失誤而受了傷，目前人正在醫院接受治療，才會這麼晚做出回應」，不過警方已經立案調查。

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