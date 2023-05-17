美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫尚未就債務上限敲定任何協議，儘管跡象顯示雙方仍朝著達成協議以避免美國倒債的方向前進。

拜登和美國財政部長葉倫警告任何債務違約都將導致美國經濟陷入衰退，並可能給全球經濟帶來災難性的影響，使資金湧入美元避風的需求升高。

目前美元指數漲0.34%，報102.91。

在隔夜市場，美元兌日圓一度觸及兩周新高136.69日圓，在周三亞洲交易時段則略拉回到136.54日圓。

美元兌歐元漲破50日移動均線，報1.0866兌一美元。

荷蘭合作銀行（Rabobank）策略師Jane Foley表示，第一大經濟體受到重創將波及全球經濟，這將降低風險偏好，進而引發避險潮。該銀行預期歐元將在六個月內跌至1.06美元。

最近聯準會決策官員陸續釋出鷹派訊號亦助長美元升勢。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周二表示，他喜歡上次政策聲明所隱含的「可選擇性」，但為了降低通膨，如有需要，他不介意進一步提高利率。他在上周曾表示，一旦出現「任何需求將再度升溫的跡象」，他會支持再度升息。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，由於通膨非常頑固，她不認為央行已經到了能在一段時間內維持利率不變的時候。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周二表示，現在談論降息仍然為時過早。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）周二表示，「幅度較小、頻率減少的升息」能降低聯準會貨幣政策導致金融動盪的可能性。

上周紐約聯準銀行總裁兼FOMC副主席威廉斯（John Williams）表示，我們還沒有說我們已經完成升息任務。如果通膨沒有下降，聯準會一直都有升息這個選項。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）上周五在歐洲發表演說時表示，如果美國通膨仍然高漲且就業市場仍然強勁，就需要進一步升息。

受此影響，對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率在隔夜市場上漲7個基點，報4.12%；美國10年期指標公債殖利率上漲4個基點，報3.55%。在周三亞洲交易時段，兩債息大致持平。

根據利率期貨市場，操盤手預期6月降息的可能性為零，而一個月前預估的可能性約為17%。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師Joe Capurso表示，隨著市場持續抽走對美國降息預期的押注，我們認為美元將進一步小漲。而今年有可能再升息一次，儘管門檻很高。