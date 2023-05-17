觀察傑出基金《金鑽獎》近3年得獎名單來看，國內投信共有10檔台股基金獲獎，根據Lipper統計至5/16止，這10檔台股得獎基金近3年平均報酬達90.31%，明顯超過同類型台股基金平均53.14%、及加權股價指數44.93%，其中，共有新光創新、新光店頭、野村優質、野村中小、新光大三通、新光台灣富貴以及安聯台灣科技等7檔基金報酬率逾100%以上。

最近台股揮別外資賣超陰霾，市場樂觀看待美國政府債務協上限協商結果，帶動美股四大指數昨全數收紅，截至5/16止，與台股連關性高的美費城半導體指數，再次站穩在所有均線之上，美國那斯達克指數也再創今年收盤新高，美股科技兩大指數強勁漲勢帶動下，激勵台股加權指數技術線型再次突破月線、季線之上，台股基金績效有望強勢跟漲。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，從第二季來看，目前台灣經濟復甦緩慢下，行情維持大箱型格局不變，唯個股變化很大，審慎選股仍有機會創造超額報酬，不過，在產業基本面未完全復甦下，投資人若想掌握台股選舉年行情，與其挑選個股，不如選擇績優台股基金。

目前國內景氣處於連續第5顆景氣藍燈階段，新光投信認為，投資人挑選台股基金，除看中長期績效外，亦能參考例年得獎基金名單，尤其是台股基金同年得獎檔數較多的投信公司，或是例年累積獲獎數較多的台股常勝基金，這兩大類型代表，公司投資團隊操作具一定水準以上表現，在風險報酬衡量上，這類基金長期績效表現具穩健特性。