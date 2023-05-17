國民黨中常會17日下午徵召新北市長侯友宜參選2024年總統大選，基隆市長謝國樑表示，雖然國民黨已經提出了提名人選，但他希望能夠整合「非綠陣營」，勝選的機會將會更大。

謝國樑表示，他首先要恭禧侯友宜市長獲得國民黨中央徵召。他也看到了鴻海創辦人郭台銘的臉書，表示將全力協助侯友宜勝選；謝國樑對郭台銘表達十二萬分的敬意。

謝國樑說，郭台銘從捐贈疫苗開始，在台灣民眾最需要的時候給了最溫暖的幫助，這次又能夠顧全大局，全力支持侯友宜參選，這是非常了不起、令人敬佩的，他想藉此機會感謝郭台銘。

謝國樑說，接下來他會與基隆市立委參選人林沛祥一起，與侯友宜合作，希望在基隆，總統及立委選舉都能夠雙雙勝選，為國家、為國會盡一分心力。

不過謝國樑表示，雖然國民黨已經徵召侯友宜參選總統，但他認為整合的工作尚未結束。謝國樑說，他曾多次表達，希望能夠整合「非綠陣營」，包括跟民眾黨嘗試做不同方式的合作。

謝國樑強調，他認為唯有跟民眾黨進一步的合作，2024年勝選才更有機會。他說，基隆市副市長邱佩琳就是民眾黨籍，從去年12月就任以來，合作非常愉快。因此他認為不同政黨間，一定有機會合作。

「2024年若國民黨單打獨鬥，或許仍有不足。」謝國樑說，國民黨仍應尋求更多政黨的合作，也要尋求跟民眾黨的合作。

至於未來侯郭如何合作，謝國樑說，合作的心意比實際的職務分配或是合作的方式，在現階段更重要一些。唯有大家心手相連、有志一同，相信什麼樣的合作都可以談成。相反，如果心不在一起，也沒辦法取得互信。他強調包括民眾黨等其他「非綠陣營」仍應尋求各方的合作。相信朱立倫有這樣的智慧及胸襟完成這個任務。